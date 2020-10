Il declino delle api e le soluzioni possibili, incontro ad Angera

Sabato 17 ottobre, alle ore 17.15, con il patrocinio della Città di Angera si terrà un incontro pubblico per la condivisione dei dati ISPRA sul declino degli impollinatori dal titolo “Il declino delle api e le soluzioni possibili”.

Relatore dell’incontro sarà Giulio Puccini, Presidente dell’associazione Apiantide.

Il talk è mirato alla divulgazione dei dati più aggiornati sul problema degli impollinatori e sulle soluzioni già adottate da molte realtà italiane e da quelle della stessa associazione. La forma scelta per l’incontro è basata sul racconto non convenzionale degli aspetti più salienti della salvaguardia degli impollinatori. L’incontro si terrà presso la sala consiliare del Municipio, in piazza Garibaldi 10, ad Angera.