A Observer si parla di tutela delle api con il presidente dell’associazione Apiantide

Il tema della tutela delle api e della creazione di condizioni ambientali favorevoli per questi importanti insetti impollinatori sarà al centro della trasmissione Observer, in onda questa sera alle 21 su Go-Tv, emittente nazionale visibile sul canale 163 del Digitale terrestre.

Ospite della trasmissione Giulio Puccini (nella foto), presidente di Apiantide, l’associazione varesina che si occupa della salvaguardia, dello studio e dello sviluppo di un migliore ambiente per le api e gli altri insetti impollinatori.

Apiantide è un’associazione no-profit varesina che sta attivando una serie di iniziative, a partire dalla creazione di una “città delle api” dove coltivare essenze a loro gradite, come l’Evodia, l’albero del miele.

Tra le diverse iniziative proposte da Apiantide, c’è anche Radio Api24, la prima radio interamente dedicata alle api, agli insetti impollinatori e al loro mondo, così importante per il “nostro”.

Per seguire le proposte di Apianide potete mettere “mi piace” alla pagina Facebook dell’associazione, oppure andare sul sito, dove ci sono anche tutte le indicazioni per associarsi e sostenere così gli importanti progetti per la tutela delle api.