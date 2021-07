A Varese Apiantide festeggia il primo compleanno in piazza, con doni e sorprese per chi ama le api

L’associazione Apiantide di Varese festeggia nel fine settimana il suo primo anno di vita.

Fondata il 1° luglio 2020, nel pieno della pandemia, l’associazione varesina per la salvaguardia, lo studio e sviluppo del migliore ambiente per le api e gli altri insetti impollinatori, sabato 3 e domenica 4 luglio sarà presente nel centro storico di Varese con uno stand per farsi conoscere, per incontrare i cittadini sensibili al tema degli insetti impollinatori e per presnetare l’ultima delle iniziative avviate, Radio Api24, che da ieri è online.

«A causa della pendemia la nascita di Apiantide è stata molto tribolata ma eccoci qua, con un anno di storia con cui confrontarci e molte iniziative in cantiere – dice il presidente Giulio Puccini – Guardiamo al futuro ed è per questo che abbiamo deciso di festeggiare in centro a Varese il 3 e 4 luglio: in corso Matteotti, in zona pedonale, allestiremo lo stand dell’Associazione, per due giornate di incontro con tutta la cittadinanza».

Giulio Puccini e gli altri volontari dell’associazione saranno a disposizione per spiegare il ruolo degli insetti impollinatori e per suggerire a chiunque azioni che possono favorire la loro vita e il loro prezioso lavoro per l’ambiente. Ci si potrà anche associare e ricevere interessanti regali per il proprio guardino o balcone: «Ci diamo appuntamento per distribuire un sacco di regali. Abbiamo pronte decine di piante di interesse apistico: facelia, trifoglio, evodia (l’albero del miele) pronte per raggiungere i giardini e i balconi della Città Giardino. Regaleremo anche decine di trappole per la vespa velutina, un vero pericolo per le api, e ci saranno anche le bug-house (le case per le api solitarie) costruite dai nostri soci. Non mancheranno e i semi e le “bombe di semi” per le azioni di flower bombing. Due giornate in cui non smetteremo mai di raccontare della nostra attività associativa per la salvaguardia delle api e degli altri impollinatori, anche con collegamenti e dirette con Radio Api24 e sulla nostra pagina Facebook. Insomma faremo festa con chiunque vorrà conoscerci e sostenere Apiantide».

Lo stand di Apiantide sarà allestito all’inizio di corso Matteotti, a Varese, all’altezza dei civici 1/3 dalle 7 alle 23 nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio.