Divise per receptionist: ecco le soluzioni più richieste dagli hotel di lusso

Per un hotel di alto livello, l’immagine è fondamentale in quanto è un vero e proprio biglietto da visita per gli ospiti.

Per tale motivo è importante che tutto sia curato nei minimi dettagli, dall’arredamento e dallo stile della struttura, all’abbigliamento dei dipendenti, che deve quindi corrispondere a requisiti di eleganza e sobrietà.

In un hotel prestigioso, dove la raffinatezza costituisce un elemento imprescindibile, è comunque necessario che ogni uniforme sia in grado di sopportare i turni di lavoro e le giornate più intense, soprattutto nei periodi di alta stagione, mantenendo la freschezza del tessuto, nonostante i continui lavaggi.

Hotel di lusso: la prima impressione è garantita dal receptionist

Il personale della reception rappresenta il primo riferimento per chi entra in un hotel e uno degli elementi a cui gli ospiti prestano attenzione è proprio la divisa receptionist, che deve mostrare professionalità, pulizia e raffinatezza. Per quanto la hall di un albergo possa essere arredata con un design esclusivo e curato, l’impatto visivo più evidente resta sempre quello dei receptionist.

Il compito più importante di un receptionist è quello di accogliere gli ospiti, farli sentire a proprio agio, fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno e offrire un’assistenza continua e sempre disponibile per qualsiasi necessità.

Per questo l’abbigliamento di un receptionist deve essere consono alla sua posizione, in linea con l’alto livello dell’ambiente e sempre perfetto, anche nelle giornate più impegnative.

Dunque, è necessario assicurarsi di fornire ai propri dipendenti uniformi di prima qualità, realizzate con materiali traspiranti, come queste divise per receptionist di Hotel di lusso realizzate da Maurel. Si tratta di una realtà ben consolidata nel settore, che realizza uniformi per tutte le figure professionali che operano nelle strutture ricettive così come nelle spa, proponendo capi 100% italiani personalizzabili in base alle specifiche necessità.

Caratteristiche delle divise per receptionist

In base alla località di riferimento, ci sono hotel di lusso che lavorano maggiormente in estate, altri per i quali la stagione più intensa è quella invernale, altri ancora, come avviene nelle grandi città, lavorano senza interruzione tutto l’anno, situati magari nei pressi di importanti centri fieristici o direzionali.

Due degli aspetti da tenere in considerazione quando si scelgono divise estive o invernali riguardano il tessuto e i colori: per l’estate si possono adottare tinte più chiare e tessuti ovviamente più leggeri e traspiranti, prestando sempre attenzione nella scelta di materiali che assicurino comfort e resistenza.

La qualità sartoriale deve essere sempre un elemento fondamentale di ogni divisa per receptionist che, pur rispondendo a determinati standard, deve poter garantire la personalizzazione per adeguarsi alle singole necessità di ogni struttura.

L’importanza di una divisa per receptionist realizzata con cura

Gli operatori della reception di un hotel di lusso svolgono un lavoro di relazione e devono quindi saper interagire con ogni tipologia di interlocutore.

È quindi importante che la direzione della struttura presti molta attenzione alla loro immagine, con una divisa di classe, che possa contribuire a infondere un senso di rassicurazione e a rafforzare il concetto dell’ospitalità e dell’eleganza, con uno stile impeccabile e una vestibilità perfetta.

Naturalmente, oltre all’estetica, sono ugualmente importanti la praticità e la versatilità: una divisa di qualità deve essere realizzata con tessuti confortevoli, che resistono all’uso senza deformarsi e che possono essere lavati facilmente senza perdere tono e colore.

L’outfit tradizionale per il personale della reception è il classico completo giacca e pantaloni per l’uomo e giacca e gonna per la donna, in una tinta neutra come blu o grigio antracite, abbinato a camicia bianca ed eventualmente a cravatta e cintura. Questo modello di base può eventualmente essere personalizzato da dettagli specifici o dall’aggiunta di accessori.