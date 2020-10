“Dona la spesa” di Coop Lombardia, numeri da record per l’iniziativa solidale

Si è svolta il 17 ottobre la sesta edizione del Dona la spesa, di Coop Lombardia, che ha superato ogni record.

È la raccolta solidale di Coop che permette ogni anno di donare beni di prima necessità per supportare le realtà che si adoperano ogni giorno nel sostegno alle categorie più fragili. In questi anni ha permesso solo in Lombardia di donare quasi 400 tonnellate di beni di prima necessità alle Onlus con cui Coop collabora per i suoi progetti. “Dona la spesa” è una campagna promossa da Coop Lombardia in collaborazione con decine di associazioni a scopo benefico in tutta Italia per dare vita a una solidarietà a km zero.

I risultati della sesta edizione – La generosità dei soci e dei clienti Coop quest’anno ha superato ogni record, sono stati raccolti in tutti i negozi della rete di vendita ben 59 tonnellate di prodotti alimentari. Incrementando nettamente il risultato della scorsa edizione. Un risultato che mostra la vocazione alla solidarietà delle persone in un momento così complesso per il paese

I risultati dell’iniziativa – Con i beni raccolti in questi anni Coop ha distribuito l’equivalente di 665.000 pasti serviti. Quanto raccolto rimarrà sul territorio limitrofo ai nostri negozi per soddisfare le necessità in base al principio della solidarietà a cui teniamo tanto. Nell’ultima edizione erano stati coinvolti 63 enti benefici, Coop si propone di fare altrettanto e di più. Il ringraziamento più grande è sempre per i volontari attivi e i soci che si sono prodigati, ancora una volta, nell’organizzazione dell’evento.