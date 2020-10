Eccellenza, due rinvii e due squadre a punteggio pieno

Terza giornata di campionato per il Girone A di Eccellenza che registra due rinvii per Covid: non sono state disputate Rhodense – Pavia e Verbano – Castanese.

Chi invece gioca e vince è la Varesina, che fa tre su tre aggiudicandosi l’anticipo di sabato 1-0 contro la Vogherese festeggiando al meglio la nuova maglia per i 10 anni della società. A punteggio pieno anche l’Accademia Pavese, che passa 2-1 sul campo del Milano City.

Tre punti per la Vergiatese grazie alla vittoria nel derby giocato a Sesto Calende contro la Sestese: 2-0 il finale. Primo acuto per il Gavirate grazie al 3-2 sul Calvairate; con lo stesso punteggio l’Alcione ha la meglio sul Settimo Milanese mentre il Varzi si prende i tre punti con l’1-0 sul campo della Base 96. Nell’altro anticipo 1-1 tra Ardor Lazzate e Club Milano.