Ernesto Restelli racconta in un nuovo libro la storia della cartiera di Cairate

Settant’anni di storia industriale: Ernesto Restelli, grande narratore della zona a ridosso della valle Olona, ha appena completato un notevole lavoro di ricostruzione – con ampio materiale fotografico – della storia della Cartiera Vita Mayer.

Il libro (formato 21x 30 cm) propone in 192 pagine oltre 200 foto la storia delle cartiere Vita Mayer. «Un pezzo di storia del nostro Paese», non solo una storia locale. Eppure anche una storia con radici saldissime, visto che la Vita Mayer era un vero universo sociale, con case operaie, palazzine, una scuola di specializzazione (il Vima) completamente gratuita, mensa, dopolavoro e previdenza.

“Una storia di tecnologia, creatività imprenditoriale e soprattutto che coinvolge intere famiglie, che all’interno della cartiera – e spesso vivendo a poca distanza da essa – hanno lavorato e condiviso un percorso che le ha rese orgogliose di quella appartenenza, pur nell’amarezza finale”.

“Oggi molti lavoratori, per le regole della vita, non ci sono più. Pensiamo che soprattutto i figli e i giovani abbiano il desiderio e la volontà di ricordare i loro padri e parenti immergendosi in quella storia che è anche la loro e che è, ripetiamo, la storia del nostro paese”.

Il libro verrà presentato venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 21 al Centro Pastorale Chiara Luce Badano di Lonate Ceppino nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid.