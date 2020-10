Si accoltella in strada a Legnano, 75enne in ospedale

Evento violento in via Bollini, nell’Oltrestazione a Legnano. Nella tarda mattinata di oggi, 21 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Legnano sono accorsi sul posto insieme ad un’ambulanza della Croce Rossa per soccorrere un uomo di 75 anni che si sarebbe ferito con un coltello, sulla pubblica via.

L’uomo è stato portato in ospedale a Legnano in codice rosso. I militari della Compagnia di Legnano stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.