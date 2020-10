Formula Uno: l’Alfa Romeo conferma Raikkonen e Giovinazzi

La coppia formata dal veterano Kimi Raikkonen e dall’italiano Antonio Giovinazzi è stata confermata al volante della Alfa Romeo Racing di Formula Uno anche per la prossima stagione, la 2021. (foto Marco Losi/VN)

La notizia non era così scontata, anche se le quotazioni del finlandese e del pugliese erano date in rialzo nell’ultimo periodo; in precedenza si era parlato dell’approdo nel campionato di Mick Schumacher con la ex Sauber ma a questo punto il figlio del grande Michael, dovrebbe approdare alla Haas, altra vettura motorizzata Ferrari.

L’Italia dei motori mantiene così il proprio unico rappresentante in Formula Uno – prima di Giovinazzi, per diverse stagioni, non ci sono stati piloti del nostro Paese in gara, mentre Raikkonen sarà uno dei quattro campioni del mondo al via del 2021: gli altri sono Hamilton, Vettel e Fernando Alonso che tornerà nel circus alla guida di una Alpine Renault (l’elenco potrebbe ampliarsi con Bottas o Verstappen se Hamilton dovesse perdere il titolo 2020, ipotesi ben difficile…).

In questa difficile stagione, i due piloti Alfa Romeo hanno raccolto appena 5 punti, 3 per Giovinazzi e 2 per Raikkonen e così la scuderia che ha sede a Hinwil, in Svizzera, si trova all’ottavo e terz’ultimo posto della classifica costruttori davanti alle sole Haas (3 punti) e Williams (zero). Nel 2019 invece l’Alfa, pur chiudendo ugualmente ottava, aveva raccolto 57 punti, 43 dei quali con il finlandese che aveva chiuso al 12° posto il mondiale piloti; 14 quelli dell’italiano che fu invece 17°.