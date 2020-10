Gadget personalizzati: cosa c’è da sapere!

Sicuramente tutti quanti avrete a casa almeno un oggetto personalizzato. Che si tratti di un’azienda, di un brand, di un esercizio commerciale qualsiasi, i gadget personalizzati hanno preso particolarmente piede nel mercato moderno. Questo perché riescono a dare un’immagine di un certo tipo dell’attività che si sta sponsorizzando: da personalizzare, infatti, esistono praticamente tutti i prodotti possibili, da quaderni, a cartelline, passando per le comuni penne per scrivere e quant’altro. Più si vuol fare bella figura, migliore sarà il prodotto da personalizzare. Praticamente ogni azienda che si rispetti, piccola o grande che sia, si attiva nella sponsorizzazione di alcuni gadget: questo è un modo pratico, efficiente e divertente per pubblicizzare la propria attività.

Il gadget di questo tipo è uno dei migliori modi per promuovere la propria attività. Solitamente, questi vengono regalati alle persone, ecco che, sembra una sciocchezza, ma ciò può impattare in maniera significativa sull’approccio che una persona può avere nei confronti di un’azienda: non solo, studi scientifici hanno dimostrato che, una volta ricevuto il gadget, sembra quasi che entri nella nostra psiche la volontà di sdebitarsi del regalo ricevuto. Questo soprattutto se si opta per articoli promozionali che si utilizzano quotidianamente per diverse volte, come appunto le penne. Un modo per fidelizzare con i clienti in maniera alternativa. E’ indubbio che questo tipo di gadget aiuti a consolidare i legami commerciali della propria attività. Per esempio, spesso le aziende personalizzano gli ombrelli, visto che sono oggetti a lunga durata.

Ovviamente, prima di effettuare la scelta del gadget da promuovere bisogna fare un piccolo studio di settore. In particolare, si deve optare per qualcosa che possa essere congruo con l’attività da promuovere. Ci sono delle ditte che aiutano le aziende in questa scelta, in maniera molto professionale e veramente concreta. Ma quali sono le tecniche da utilizzare per la stampa sui gadget? Esistono diversi metodi di stampa, in base al materiale dell’articolo su cui si vuole effettuare. Per esempio, parliamo di tampografia, ovvero una procedura che consente di stampare a più colori. Questa è particolarmente adatta ad oggetti di piccole dimensioni con superfici non perfettamente piane, come appunto le penne, oppure gli accendini e le chiavette usb.

Ma abbiamo anche la serigrafia, invece, una procedura di stampa che consiste nel far passare l’inchiostro attraverso un tessuto di seta a trama rada, fissato a un telaio di legno e reso impermeabile nelle parti che non devono essere stampate. Una tecnica davvero interessante, utile per prodotti con tessuti particolari e piani, come ad esempio i block notes, le scatole, le agende e così via. Abbiamo, inoltre, la sublimazione: questa tecnica di stampa si basa su una particolare pellicola sublimatica che grazie ad una stampante a colori attrezzata con inchiostro apposito, trasferisce sull’oggetto la stampa a caldo con termopressa. Si usa per sponsorizzare, per esempio le tazzine, le tazze grandi o le magliette. Abbiamo, poi, l’incisione a laser, con cui il materiale viene riscaldato dal laser per ottenere i disegni e le grafiche più disparate.

E’ una tecnica molto resistente alle abrasioni e può essere usata un po’ dappertutto. Altra tecnica, invece, è la semplice stampa digitale, con cui l’inchiostro viene fissato in maniera permanente sull’oggetto grazie all’azione dei raggi UV. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Difficile che non si trovi un’adeguata tecnica che possa essere utilizzata per promuovere alcuni oggetti utili a sponsorizzare la propria azienda. Come detto, si tratta di una tecnica che viene utilizzata dalla maggior parte delle aziende: basti pensare che si parla del 45% e oltre della popolazione che possiede una penna promozionale, e quasi l’80% che ricorda una marca o un marchio di un oggetto regalato negli ultimi due anni. Insomma, se hai un’azienda o un’attività in generale sicuramente ti potrà tornare utile questo tipo di sponsorizzazione.