Giro d’Italia, protesta dei corridori: tappa accorciata, salta il passaggio a Saronno

La tappa di oggi – venerdì 23 ottobre – del Giro d’Italia, unica a transitare per qualche chilometro dalla provincia di Varese, “andrà in onda in forma ridotta” a causa della protesta di alcuni corridori e di due squadre (la Lotto-Soudal e la Ag2r) inscenata alla partenza da Morbegno.

Secondo quanto si apprende, parte del gruppo ha chiesto e ottenuto l’accorciamento della frazione che prevede l’arrivo ad Asti: le squadre quindi partiranno regolarmente dalla cittadina valtellinese ma dopo alcuni chilometri risaliranno sui pullman delle squadre per un nuovo start. Alla base della “turbolenza” la lunghezza della tappa e il maltempo, il giorno successivo alla durissima frazione con Stelvio e Cancano (vedi sotto il link).

Inizialmente era stata indicata Como come località di ripartenza ma poi la direzione ha deciso di dare una ulteriore sforbiciata al tracciato: secondo la RAI si ricomincerà a pedalare da Abbiategrasso tra le 12,30 e le 13 mentre altre fonti citano Vigevano. A questo punto – ore 12 circa – è certo che la corsa rosa non transiterà da Saronno come invece era previsto: passeranno pullman, vetture e mezzi della carovana ma non i corridori in bicicletta.

In maglia rosa, lo ricordiamo, c’è l’olandese Wilco Kelderman della Sunweb, con vantaggio ridottissimo sul compagno di squadra Hindley e sul britannico della Ineos, Geoghegan Hart.

LA NOTA DEL COMUNE DI SARONNO