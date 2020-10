Il rescaldinese Angelo Mocchetti premiato al concorso di poesia “I colori dell’anima”

Premio speciale della giuria al concorso di poesia “I colori dell’anima” per il rescaldinese Angelo Mocchetti, ex dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Dante Alighieri ed ex presidente del Lions Club Rescaldina Sempione nonché volto noto della politica cittadina da ormai oltre 30 anni con all’attivo incarichi da assessore e da vicesindaco e da ultimo una candidatura alle amministrative del 2019 con il centrodestra a supporto di Maria Angela Franchi.

Tra i più importanti concorsi letterari italiani, “I colori dell’anima” è indetto dall’associazione culturale “Mondo Fluttuante” e quest’anno ha tagliato il traguardo dell’ottava edizione e ha visto in tutto ai blocchi di partenza 1.167 partecipanti provenienti non solo dall’Italia ma anche da altri Paesi del mondo con testi in inglese, francese e spagnolo

Quello appena ricevuto non è il primo premio che il rescaldinese ottiene in un concorso letterario: quattro anni fa Angelo Mocchetti aveva infatti già vinto il Premio Laurentum, oltre ad essere stato premiato o segnalato in numerosi concorsi in tutta Italia e ad essere entrato in numerose antologie di premi letterari con le sue opere. Nel 2019 Mocchetti ha pubblicato la raccolta di versi “I disincanti” e qualche mese fa è stato inserito nell’enciclopedia poetica “WikiPoesia”. I suoi componimenti sono apparsi anche su diverse riviste di settore.