Incendio nel locarnese, a fuoco una carrozzeria

La Polizia cantonale comunica che oggi – lunedì 26 ottobre – poco prima delle 18.30 è scoppiato un incendio, per cause ancora da stabilire, in una carrozzeria di via Mondette a Quartino, nel Locarnese. (foto di repertorio)

Stando a una prima ricostruzione, le fiamme sono state causate da alcune scintille sprigionatesi durante dei lavori di smerigliatura. In breve tempo, favorito anche dalla presenza di liquidi infiammabili, il fuoco ha quindi interessato buona parte della struttura.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia intercomunale del Piano, i soccorritori del SALVA, nonché i pompieri del Gambarogno e di Bellinzona, che dopo aver provveduto a domare l’incendio si stanno ora occupando di arieggiare i locali.

Un operaio 56enne residente nel Bellinzonese ha dovuto essere ricoverato a titolo precauzionale per un principio di intossicazione. Ingenti i danni materiali. Non si segnalano pericoli per la popolazione derivanti da sostanze inquinanti, tuttavia per chi abita nella zona si raccomanda di mantenere chiuse le porte e le finestre, evitando di avvicinarsi all’area dell’incendio. Per consentire le operazioni di spegnimento e i rilievi del caso, una corsia del tratto di strada interessato è stata chiusa.