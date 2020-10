Incidente a Castellanza: camioncino perde il carico, coinvolta anche un’auto

Pezzi di ponteggi cadono da un camioncino e investono un’auto sulla corsia opposta. L’incidente è accaduto oggi, 21 ottobre, in via Morelli a Castellanza al confine con Nizzolina. Sul posto i Vigili del Fuoco di Legnnao che hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere un 50enne rimasto ferito lievemente.

L’uomo è stato portato dalla Croce azzurra Buscate, in codice verde, al pronto soccorso di Castellanza. In supporto è intervenuta anche l’automedica di AREU. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Castellanza.