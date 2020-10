Incidente a Venegono Inferiore, auto si ribalta

Si è ribaltata ed è finita fuori strada una della autovetture coinvolte nell’incidente avvenuto questo pomeriggio (sabato 17 ottobre) a Venegono Inferiore.

Nel tardo pomeriggio, in Via Mazzini, due autovetture si sono scontrate per cause in fase di accertamento. Nell’urto, uno dei veicoli, si è ribaltato ed è finito in una scarpata.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, oltre alle ambulanze del 118 che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte nell’incidente. Le quattro persone, tra le quali un bambino di cinque anni, sono state trasportate all’ospedale per accertamenti, in codice giallo e verde.

Al lavoro anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate e della sede di Varese che sono intervenuti con due autopompe e un autogru per estrarre uno dei conducenti dal veicolo. Hanno quindi messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario.

Le operazioni di recupero della autovettura hanno richiesto la chiusura al traffico.