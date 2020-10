Incidente mortale in un cantiere edile in Canton Ticino: vittima un varesino di 52 anni

Incidente mortale questa mattina in un cantiere edile di Gordola in Canton Ticino.

Vittima un operaio di 52 anni residente in provincia di Varese. L’uomo è rimasto schiacciato da una struttura di cemento che stava agganciando al cavo della gru.

Immediati l’intervento degli agenti della Polizia cantonale nonché dei soccorritori del Salva che sono giunti dove è in corso il cantiere per la realizzazione di due stabili. Inutili i soccorsi: l’uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate.