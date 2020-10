La corsa dei Patrini Malnate termina in semifinale

Si ferma in semifinale la stagione dei Patrini Malnate nel campionato Baseball Bxc. Nel campionato ribattezzato “Covid”, nel quale era già un successo essere in campo, i malnatesi sono stati sconfitti a un passo dalla finale dalla Leonessa Brescia, che si è imposta 7-2 con una riconosciuta superiorità in attacco.

Con un forte vento penalizzante, nonostante le innumerevoli difese di Casale ben supportato dai compagni tra cui il ritorno del capitano Burgio, due palline hanno bucato la barriera malnatese superando i 68,6 metri della linea del fuoricampo, consentendo così alla Leonessa di accumulare una manciata di punti.

Da un 5-0 i Patrini sono stati capaci di reagire con grande orgoglio, riuscendo con Casale, Rosafio, Bossetti, El Kadrani, Burgio, Neto, Virgili ad accorciare le distanze fino al 5-2. Nel finale però un altro fuoricampo dei bresciani, con 2 punti portati a casa, chiude la partita.

E’ una sconfitta ma i Patrini escono a testa alta con fiera consapevolezza di aver dato tutti il 110 per cento.

Il pensiero che rimbalza fra i giocatori assistenti, in testa il coach Volo e i giocatori non vedenti è la gratitudine reciproca di non aver mai mollato, nonostante la stagione complicata e rischiosa, e di aver riportato a sognare in grande nel rispetto e nella fiducia dei punti di forza di ognuno.

Sabato si disputerà a Bologna la finale tra la Fortitudo Bologna-White Socks e la Leonessa.

Mentre l’occasione per conoscere da vicino i Patrini è per sabato 24 ottobre sul diamante di Malnate alle ore 15.00, dove i presidenti Brandellero e Patrini inaugureranno il secondo pulmino e daranno il via al derby “Patrini contro Patrini” al Memorial Guglielmo Donai, “Donai day”, dedicato a lui, simbolo di tutte le guide volontarie del CISV.