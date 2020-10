La Pro Patria vola a Olbia tra emergenza e speranza

Dopo il pareggio in casa contro la Pro Vercelli, la Pro Patria è volata verso la Sardegna, dove mercoledì – a partire dalle ore 18,30 – affronterà l’Olbia per la terza partita di campionato.

Trasferta che arriva in un momento a dir poco delicato per i tigrotti, tra l’isolamento dell’allenatore Ivan Javorcic alle prese con il Covid e l’emergenza infortuni. Purtroppo dall’infermiera non sono arrivate notizie benevole, ed il solo che rientra, ma da una squalifica, è Sean Parker.

A parlare alla vigilia è quindi l’allenatore in seconda Massimo Sala: «Andare in Sardegna non è mai semplice, e loro arrivano da due sconfitte: troveremo un ambiente caldo. Conosciamo le loro caratteristiche di squadra offensiva e sappiamo che noi adesso dobbiamo tirare fuori quel qualcosa in più che ci può permettere di superare questo periodo complicato. Fortunatamente la tecnologia ci aiuta, siamo in collegamento quotidiano con il mister. Abbiamo comunque un metodo di lavoro consolidato che non sta risentendo più di tanto della sua assenza. Dopo l’ultima partita ci siamo sentiti e mi è sembrato soddisfatto viste le condizioni».

Nell’ultimo giorno di mercato è arrivato in prestito dal Genoa il centravanti classe 99’ Davide Castelli, che ha passato le ultime quattro stagioni nella selezione giovanile del Villareal: «Vediamo se sarà della partita. È arrivato solo oggi (martedì) e ha fatto un solo allenamento. In queste condizioni è chiaro che magari potrà darci una mano. È una prima punta, va a completare l’organico offensivo aggiungendo qualità».

DIRETTAVN

La partita dello stadio “Nespoli” sarà diretta dal signor Kumara di Verona; VareseNews racconterà il match azione dopo azione con il consueto liveblog nel quale potrete intervenire scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Vi aspettiamo.