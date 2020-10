La Sette Laghi sostiene la campagna “Norsing Now”: un convegno dal prossimo 3 ottobre

Anche ASST Sette Laghi partecipa all’iniziativa Nursing Now. Si tratta di una campagna globale volta a migliorare il profilo e lo status dell’assistenza infermieristica in tutto il mondo. Cerca di responsabilizzare gli operatori sanitari, aumentare la consapevolezza del proprio ruolo e consentire ad essi di collocarsi al cuore delle sfide sanitarie del 21 ° secolo con l’obiettivo di garantire a tutti nel mondo parità di accesso all’assistenza sanitaria.

Lanciata a febbraio 2018, la campagna triennale è condotta in collaborazione con il Consiglio internazionale degli infermieri e ha il supporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La campagna prevede una serie di “challenge” o sfide chiamate Nightingale dal nome di Florence Nightingale, fondatrice della professione infermieristica moderna (la famosa Lady with the Lamp della poesia di Longfellow) di cui ricorre quest’anno il 200esimo della nascita.

Nell’ambito di questo programma la DAPSS (Direzione assistenziale e delle professioni sanitarie e sociali) diretta dalla dottoressa Rita Tomasin ha organizzato un evento seminariale rivolto a infermieri professionali e ostetriche che si svolgerà nelle giornate del 5,6 e 7 ottobre presso l’Ospedale del Circolo sul tema “Essere infermieri e ostetriche leader in ambito clinico“.

Il coordinamento scientifico dell’evento è della dottoressa Dott.ssa Cecilia Sironi, Coordinatore dell’Area Formazione di Base di ASST dei Sette Laghi. Si allega il programma con i riferimenti organizzativi.