Lavori in A8, chiusi gli svincoli di Cavaria, Legnano e Solbiate Arno

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti consecutive di martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata verso Milano e Varese e in uscita per chi proviene da Varese e da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Solbiate Arno;

-nelle tre notti consecutive di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza;

-nelle due notti consecutive di giovedì 22 e di venerdì 23 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Milano e Varese e in uscita per chi proviene da Varese e da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria.