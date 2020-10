Legnano Basket: PalaBorsani di Castellanza in gestione per due anni

Il Legnano Basket, con la neo nata Sport+ Knights Events, vince la gara d’appalto pubblica per la gestione del PalaBorsani di Castellanza. I Knights per due anni, dirigeranno il bar che prenderà il nome di Knights Bar, e gestiranno i campi da tennis e da calcetto e dell’area verde del palazzetto.

Il presidente Marco Tajana e tutto il CDA, avevano messo nel piano di ripartenza della società questo importante step, come passaggio fondamentale per il rilancio del progetto Legnano Basket. «A tal fine è stata costituita una società veicolo detenuta al 50% da Legnano basket e al 50% da Sport+ con l’obiettivo specifico di condurre la gestione del palazzetto di Castellanza al fine di promuovere tutte le attività sportive, culturali, musicali, che possono trovare collocazione all’interno di tale struttura – spiega il presidente Tajana -. Con l’inizio di questa nuova avventura i Knights realizzano un grande passo in avanti nella direzione delle maggiori e più importanti società sportive italiane ed europee attraverso la gestione diretta di un impianto sportivo, che è, e deve essere una colonna importante del budget di una società sportiva moderna».

Secondo Tajana questo progetto permetterà alla società di poter contare su una potenziale fonte di reddito. «La nostra gestione insieme a Sport+, sarà diretta a valorizzare al 100% la struttura di Castellanza, sia attraverso l’organizzazione di manifestazioni sportive, sia nel promuove attività legate al mondo dello spettacolo, della coltura e della formazione; un polo di vera attrazione per quanto riguarda l’entertainment della nostra zona. Ci attende un impegnativo lavoro, ma sono sicuro che da questa grande avventura troveremo le forze e le risorse per riportare il Legnano Basket dopo ci compete Mi auguro che la nostra struttura possa operare al meglio e trovare dei partner collaborativi con Castellanza Servizi e che anche con la futura amministrazione comunale di Legnano».

Si tratta di un connubio, iniziato questa estate con la felice esperienza dell’Happy Camp, che ha portato a far coinvolgere le realtà sportive di Legnano Basket Knights e Sport Più in una nuova e unica società finalizzata alla gestione del Centro Sportivo. Insieme le due realtà sommano oltre 1.800 tesserati sul territorio dell’Alto Milanese e del Varesotto e vengono da profonde esperienze di gestione eventi (Campionato di Serie A di basket, Coppa Italia, Varese City Run), di gestione impiantistica e da sempre coniugano sport di livello e di base con passione e dedizione. «Tra le prime novità – precisa Tajana – un nuovo sistema di prenotazione online dei campi (prenotauncampo.it) e, a testimonianza di un rilancio che vuole essere anche visivo, la creazione di un nuovo Logo, che verrà lanciato nei prossimi giorni in occasione della Conferenza Stampa di presentazione del progetto».