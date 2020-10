Legnanonews, dodici candeline

12 anni fa, nella terza settimana del mese di ottobre, iniziavano con continuità gli aggiornamenti delle notizie di Legnanonews. Giovedì 23 ottobre 2008, il giornale veniva poi registrato al Tribunale di Milano al numero 639.

Insieme a Luciano Cassina e a Vincenzo Armatura (ma è giusto ricordare anche la successiva collaborazione in società da parte di Milo Simonetti e di Valeria Arini), volevamo soltanto divertirci qualche ora, documentando soprattutto eventi di Palio. Nessuna ambizione editoriale. Lo spunto ci venne dato da un blog, Altomilanese in rete, gestito dal consigliere comunale Stefano Quaglia e dal futuro sindaco di Legnano, Alberto Centinaio. In poche settimane, il numero delle visualizzazioni incominciò a crescere rapidamente. Anche le notizie che ci raggiungevano non erano più soltanto collegate al mondo delle contrade. In breve tempo, il giornale divenne un “vero” giornale, con una redazione di giovani collaboratori.

La crescita è stata costante e carica di gratificazioni. La principale, il premio La Martinella d’oro, assegnato un anno fa dalla Famiglia Legnanese. Ricordiamo, poi, sempre con piacere la definizione attribuitaci da un dirigente comunale di Palazzo Malinverni: “Voi siete l’Ansa di Legnano”. Allora, non raggiungevamo ancora le 10mila sessioni giornaliere. Oggi, sono spesso tre volte tanto e in qualche occasione anche più.

La svolta a fine 2019. Pochi mesi prima dell’esplosione del coronavirus, è stato definito l’accordo che ha permesso a Legnanonews di entrare nel gruppo dei giornali V2, insieme a Varesenews, Saronnonews, Malpensanews e Verbanonews. Direttore è Marco Giovannelli, riconosciuto nel mondo della comunicazione digitale giornalista tra i più qualificati e autorevoli. Ci permettiamo così di chiudere questo ricordo delle nostre 12 candeline con un suo recente pensiero, scritto in occasione dei 23 anni di Varesenews: “Dopo questi anni, abbiamo ancora voglia di progettare e vi racconteremo presto cosa bolle in pentola”. Bene, come dicono in TV, prima di lanciare la pubblicità? Restate con noi!