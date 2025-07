Giuseppe De Luca al Legnano: “Pronti a dare soddisfazioni ai tifosi lilla”

Il bomber trentatreenne Giuseppe De Luca, ex Atalanta, Bari, Vicenza, Virtus Entella, Triestina e Catania, con trascorsi in A, B e C, è stato presentato questa sera al Mari. Colpo di lusso nel mercato dei lilla, il giocatore è soprannominato la “zanzara” per la sua velocità abbinata alle qualità tecniche e al fiuto per il gol. “Siamo felici di aver portato qui Beppe -ha esordito il presidente Zoppi- è stata una trattativa lampo e si è capita subito la motivazione del giocatore nell’abbracciare il nostro progetto. Stiamo lavorando per completare il mercato e, se ci sarà occasione, non è escluso che chi ha già vestito la maglia lilla possa ritornare come accaduto per altri. De Luca ci darà una grande mano e mister Porro lo metterà sicuramente in grado di segnare tanti gol”.

“Sono felice di essere qui -le prime parole del bomber- ho accettato subito purché ho visto una società di grande tradizioni, un presidente da 110 e lode umanamente, un mister bravo e molto preparato e una tifoseria straordinaria. Sono convinto che dando il massimo otterremo belle soddisfazioni, sarà il campo a dire dove arriveremo”. Tecnicamente l’attaccante si descrive così: “Mi piace attaccare la profondità con la velocità, sono uno scattista. Praticamente ho ricoperto tutti i ruoli in attacco e posso fare anche il trequartista. Sarà poi il campo a giudicarmi”.

Il direttore sportivo Rolla ha sottolineato il lavoro sul mercato: “Stiamo lavorando per perfezionare la rosa. Sono arrivati giocatori giovani ma anche esperti, monitoriamo sempre il mercato e se ci sarà l’occasione di un altro giocatore come De Luca per tasso di esperienza, il presidente è sempre attento e disponibile”.