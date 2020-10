Linea di cortesia per hotel: il successo dei prodotti ecologici e biodegradabili

Le strutture ricettive sono sempre più in prima linea nella lotta agli sprechi e nella diffusione di politiche il più possibile ecologiche.

L’attenzione verso una maggiore sostenibilità si traduce nel concreto nell’adozione, da parte degli albergatori, di strategie in grado di ridurre i consumi e nella scelta di investire, laddove possibile, su prodotti dal basso impatto ambientale.

Per questa ragione sta per esempio aumentando costantemente la richiesta di articoli green per la realizzazione di kit di cortesia e dimostrare l’impegno concreto nella lotta all’inquinamento globale anche ai propri ospiti.

Una linea di cortesia ecologica e biodegradibile costituisce infatti un importante biglietto da visita per la struttura e può contribuire in modo importante sul grado di soddisfazione del cliente al termine del soggiorno.

Linee di cortesia green: grande attenzione per il packaging

Le scelte green delle strutture ricettive per quello che riguarda le linee di cortesia riguardano innanzitutto il packaging dei prodotti messi a disposizione per dare il benvenuto agli ospiti.

Le saponette, per esempio, vengono inserite sempre più spesso in confezioni di carta riciclata, così da eliminare il consumo di incarti semi-plastificati. Ovviamente, la tendenza è quella di scegliere saponette con ingredienti naturali, come l’olio di mandorla ed estratti di vitamina E.

Si sta puntando su un packaging sostenibile anche per quanto riguarda i detergenti liquidi o altri prodotti per l’igiene quotidiana come bagnoschiuma, docciaschiuma e shampoo, prediligendo in questi casi confezioni realizzate in plastica riciclata o bioplastiche vegetali al 100%.

Queste tipologie di materiali sono versatili e vengono sempre più richiesti dalle strutture anche per rifornirsi di altri oggetti molto utili quali, ad esempio, i bicchieri da camera, le cuffie per la doccia, i dischetti struccanti, nonché i cotton fioc.

Dal nylon riciclabile alla paglia di grano: materiali ecologici per le linee di cortesia green

Per quello che riguarda, invece, il set per la cura dell’igiene orale, si stanno gradualmente diffondendo nei servizi delle camere d’albergo spazzolini con setole in nylon riciclabile

Si possono adottare soluzioni ecologiche anche per quello che riguarda sacchetti per la biancheria, salviette monouso e ciabatte da bagno. Sempre più spesso, per queste ultime si utilizza il bamboo, che presenta grande resistenza e risulta assorbente quanto la spugna.

Un altro grosso vantaggio è che questi capi si possono personalizzare, magari utilizzando la serigrafia con soli inchiostri ad acqua, così da identificare chiaramente il brand dell’albergo.

Infine, un oggetto utile e immancabile in ogni camera d’albergo è la classica penna, anch’essa personalizzabile. Uno dei materiali ecologici più impiegati per realizzare questi articoli è la paglia di grano: si tratta di un composto costituito dagli scarti del grano, che vengono fatti essiccare in modo naturale e quindi con un grosso risparmio energetico.

Nel mondo delle strutture ricettive, insomma, proporre oggetti utili che siano anche ecologici è diventata un’abitudine di tendenza, che coinvolge in maniera più forte la clientela: ormai non è importante solo la quantità di oggetti che va a costituire una linea di cortesia, ma la qualità di ciò che viene proposto.

Si è compresa l’importanza di selezionare con attenzione prodotti ecosostenibili per rispettare in modo adeguato sia l’ospite sia l’ambiente. Una scelta che può portare benefici non soltanto a livello di immagine ma anche a lungo termine, muovendosi in anticipo e iniziando a limitare o eliminare l’uso di plastica prima dell’entrata in vigore del provvedimento dell’Unione Europea.