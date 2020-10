Maestra positiva al nido a Gallarate, a casa i bambini della classe

La maestra è positiva al Coronavirus e i bimbi dell’asilo nido finiscono a casa per dieci giorni, in quarantena.

È successo in un asilo nido di Gallarate, gestito dalla cooperativa Il Melo, in centro. «Ci è stata comunicata la positività di un operatore dell’asilo nido, abbiamo prontamente comunicato ai genitori» spiega Rita Nichele, legale rappresentante della cooperativa che gestisce il nido.

L’asilo nido nel suo complesso rimane aperto, in virtù delle precauzioni – organizzative e di dispositivi di protezione – attuate per la riapertura in sicurezza. «Abbiamo comunicato come da Decreto all’Ats. E Ats ci ha rassicurato, che possiamo continuare a operare regolarmente», al di là della singola classe (solo quattro bimbi) messa in isolamento.

E questo in virtù di due elementi: «Gli operatori lavorao con maschere FFP2 a maggiore protezione rispetto alla sola mascherina chirurgica. E i bambini sono divisi in classi che non comunicano, né come spazi né come momenti». Le stesse operatrici non hanno momenti di incontro tra loro e questo minimizza i rischi.

Uno scenario con cui stanno convivendo diverse strutture educative (ogni giorno, ultimo al Casula di Varese), con periodi di quarantena per insegnanti e ragazzi, quando emerge un caso.