Malore in auto, 118 e pompieri in piazza Risorgimento a Gallarate

Mezzi del 118 e dei vigili del fuoco stanno intervenendo, in piazza Risorgimento a Gallarate, per soccorrere una giovane donna che ha avuto un malore in auto.

È successo poco prima delle 17.30: l’auto si è accostata ed è rimasta ferma in un punto in cui la strada è stretta, all’imbocco di via Volta. La conducente dell’auto è stata soccorsa da altri automobilisti, che hanno rotto il vetro per prestare le prime cure.

I vigili del fuoco hanno poi aperto la portiera del veicolo e hanno estratto la donna, che è stata a lungo rianimata prima del trasferimento in ospedale, in codice rosso (dunque in pericolo di vita).

Bloccato l’accesso a via Volta, presente sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate.