Il Midec dedica una sala ad Antonia Campi

Il Midec ricorda Antonia Campi ad un anno dalla scomparsa. Domenica 25 ottobre, alle 11 e 30, il Museo Internazionale di Arte e Ceramica inaugura una nuova sala dedicata alla designer italiana. Con la sua originalità, infatti, Antonia Campi diede un importante contributo alla Società Ceramica Italiana di Laveno Mombello, realizzando opere uniche e in controtendenza.

L’Associazione Amici del Midec, sotto la direzione artistica di Lorenza Boisi, ha quindi deciso di renderle omaggio con una sala monografica, realizzata grazie ad un lavoro intenso e un investendo di circa 15 mila euro, derivati da risorse interne e dalla raccolta fondi, come si legge sul sito ufficiale del museo. Domenica il pubblico avrà l’occasione di scoprire la sala.

Aperte le prenotazioni per partecipare, così da permettere una visita in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-covid (prenotazioni via WhatsApp al numero +39 3756733383 o sulla pagina facebook del museo).

La nuova sala si trova al piano nobile di Palazzo Perabò, nell’ala sinistra e al suo interno si potranno trovare pezzi unici realizzati dall’artista. La disposizione sarà in teche ad alta protezione che permettono una migliore visibilità per il pubblico e una migliore conservazione delle opere.

La presentazione della nuova Sala Campi, sarà accompagnata dalla mostra dedicata alla figura dello storico decoratore della Società Ceramica Italiana e pittore, Angelo Ruffoni dal titolo “Il Mondo Illustrato”. La mostra è a cura di Enrico Brugnoni e Marco Lisé.

MIDeC

Lungolago Perabò 5,Cerro di Laveno Mombello, +39 0332 625551

Segreteria MIDeC: segreteria@midec.org

Direzione MIDeC: direzione@midec.org