Antonia Campi e la ceramica lavenese, due mostre al Midec

Cinquant’anni del MIDeC e 100 anni dalla nascita di Antonia Campi: due importanti ricorrenze che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Laveno Mombello omaggia con due particolari esposizioni a Palazzo Perabò di Cerro, inaugurate lo scorso fine settimana.

Una esposizione vede in mostra opere significative e rare, omaggio alla grande storia artistica della ceramica di Laveno, dalla fine dell’Ottocento al secondo dopoguerra. In mostra alcuni dei più validi artisti che hanno collaborato con la Società Ceramica Italiana, da Giorgio Spertini, Piero Portaluppi, Guido Andloviz, Angelo Biancini ed Antonia Campi. Nell’esposizione sono presenti forme ceramiche e decorazioni pittoriche, dall’ultimo Ottocento, del periodo Floreale, dell’Art Déco e del periodo informale, oltre ad alcune figure in gesso (o scagliola).

La mostra vuole essere anche una dedica a tutti i lavoratori, operai, tecnici e dirigenti delle fabbriche operanti a Laveno (S.C.I., Revelli, Verbano) che, con le loro ricerche continue, le sperimentazioni, gli studi effettuati hanno permesso di realizzare opere ceramiche di rara bellezza, sia nella forma che nel decoro, nei 150 anni di attività continua.

Una seconda sala invece, è dedicata ad Antonia Campi per i cento anni dalla nascita. In mostra diverse opere della designer italiana, mai esposte prima e ritrovate anche grazie alla collaborazione di appassionati e collezionisti.

Le mostre sono a cura di Enrico Brugnoni e Marco Lisé, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Laveno Mombello.

Le mostre rimarranno allestite dal 13 novembre 2021 al 29 maggio 2022.

NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

martedì-mercoledì-giovedì dalle 10 alle 12,30

venerdì dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 17

sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

www.midec.org