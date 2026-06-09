Raduno degli Alpini a Laveno: treni e battelli a prezzi speciali

In occasione del 3° Raduno Sezionale degli Alpini, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 a Laveno Mombello, il Comune ha attivato una sinergia con Trenord,Discovera,e Navigazione Lago Maggiore per offrire ai partecipanti e ai visitatori soluzioni di mobilità sostenibile comode e convenienti.

In treno da tutta la Lombardia

Grazie alla collaborazione con Trenord e Discovera, piattaforma digitale che integra servizi turistici e di mobilità, è disponibile un biglietto speciale “Adunata degli Alpini a Laveno Daypass” per raggiungere Laveno Mombello al costo di 10 euro da qualsiasi stazione della Lombardia con andata e ritorno in giornata. I minori di 14 anni viaggiano gratuitamente se accompagnati dal titolare del biglietto. Il biglietto è acquistabile online all’indirizzo https://bit.ly/4e7cQYm

In battello sul lago con tariffa agevolata

Navigazione Lago Maggiore riserva ai soci ANA e a un loro accompagnatore una tariffa agevolata sul biglietto di Libera Navigazione, che consente di salire e scendere liberamente da tutte le linee del lago per un’intera giornata. Il biglietto si acquista in biglietteria presso l’imbarcadero di LAVENO esibendo la tessera associativa in corso di validità. A titolo di esempio, la tratta Laveno–Stresa con possibilità di visita alle Isole Borromee costerà € 24,00 invece di € 30,00 (oltre ai relativi contributi di sbarco al Comune di Stresa e isole).

Una mobilità che valorizza il territorio

«Il coinvolgimento di Trenord e di Navigazione Lago Maggiore — dichiara il Sindaco Bruno Bresciani — dimostra come grandi eventi possano diventare occasione per promuovere una mobilità più sostenibile e per far scoprire il nostro territorio attraverso il treno e il lago, infrastrutture naturali di collegamento e straordinari elementi identitari del Verbano.»

Per informazioni sui parcheggi disponibili in città durante l’evento è disponibile la mappa dei parcheggi del Comune di Laveno Mombello creata appositamente per l’evento. “Ringrazio il Comune di Laveno per averci coinvolto in questa iniziativa – ha commentato Claudio Bermano Direttore di esercizio della Navigazione Lago Maggiore – il raduno degli Alpini è un evento di grande valore tradizionale che richiama un importante seguito di partecipazione. Per questo motivo abbiamo accolto la richiesta del Comune di favorire ed incentivare la scoperta delle bellezze del territorio attraverso una mobilità sostenibile, contribuendo a ridurre gli spostamenti in auto ed il traffico, ed offrendo nel contempo una esperienza autentica sul Verbano.”