Misure crisi covid per l’economia: sospesa rata Imu di dicembre, rinnovo Cig e reddito di emergenza

Sospensione rata Imu di dicembre, rinnovo della cassa integrazione causa Covid e un’ulteriore mensilità del reddito di emergenza. Sono questi i principali provvedimenti presi dal Governo per contrastare la crisi economica generata dal ritorno del contagio da Coronavirus.

Il premier Antonio Conte ha illustrato le misure a sostegno dell’economia. Oltre alla sospensione della rata di dicembre della rata Imu, ci saranno nuovi contributi a fondo perduto e credito d’imposta per gli affitti commerciali di ottobre e novembre.

Entro metà novembre ci saranno dunque indennizzi per oltre 300mila aziende.

Conte ha detto che per quanto riguarda i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e i lavoratori intermittenti del mondo dello sport sarà riconosciuta una nuova indennità mensile una tantum. Mentre ulteriori misure di sostegno sono previste per la filiera agroalimentare in quanto l’impatto delle nuove disposizioni si rifletterà su bar e ristoranti.