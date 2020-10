Quando Mondrian ispira i bambini

L’arte di Mondrian diventa un’avventura immersiva per i bambini coinvolti in “Composizioni”, il laboratorio artistico ispirato al grande pittore olandese proposto dall’associazione Otium per sabato 17 ottobre alle ore 15.

L’idea è proporre ai bambini un modo diverso dal solito per avventurarsi nel mondo immaginifico di un grande artista.

Lasciandosi ispirare dalla versione di alcune opere selezionate si proverà ad entrarci dentro provando a divenire i protagonisti di avventure che abitano quei mondi e che solitamente si guardano solo come opere statiche.

Un gioco affascinante che stimolerà fantasia e creatività.

Attività rivolta a bambini di età indicativamente compresa tra i 5 e i 7 anni condotta dall’arteterapeuta Elena Gasparetti.

Per info costi e prenotazioni contattare l’associazione scrivendo a otiumartepedagogica@gmail.com oppure 334 9322257.