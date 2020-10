Il Museo Fisogni di Tradate protagonista al Design Open’ Spaces

Dal 5 al 10 ottobre, Milano ospiterà la Design City 2020. All’intero della manifestazione avrà luogo la seconda edizione di DOS, Design Open’ Spaces, il primo distretto diffuso del design, che da quest’anno amplia i propri orizzonti con l’introduzione della realtà aumentata, in grado di abbattere le distanze fisiche grazie alla tecnologia, e di rendere la cultura accessibile a tutti.

La città si trasforma così in una “Pixel City”, che si svilupperà nel DOS Circuit, che comprende una serie di punti strategici per Milano che, grazie all’utilizzo di QR Code e di Instagram, uniranno la componente fisica a quella digitale, in modo che ogni visitatore potrà visionarli sia passeggiando per le vie della città che rimanendo seduto a casa propria.

All’iniziativa partecipa anche il Museo Fisogni di Tradate, nell’ambito del Circuito Lombardo Musei Design; il Museo, riconosciuto anche dal Guinness World Record, raccoglie la più grande collezione al mondo di pompe di benzina e “petroliana”, ovvero oggetti legati al mondo del petrolio e delle automobili, come targhe smaltate, giocattoli, grafiche d’autore e tanto altro.

Una collezione unica in Europa, situata nel contesto signorile di Villa Castiglioni Fisogni a Tradate, storica dimora del nobile garibaldino Cesare Castiglioni e oggi location per eventi e matrimoni.

Grazie all’iniziativa DOS, tuttavia, per qualche giorno il Museo Fisogni sarà “virtualmente” presente anche a Milano, con un QR code dedicato situato in Corso Como a Milano.

Sempre nell’ambito del Circuito Lombardo Musei Design, il Museo Fisogni sarà anche uno dei luoghi dei design che verranno proposti in appositi pacchetti dell’agenzia ViaggieMiraggi di Milano.