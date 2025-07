Tradate, nuove ombre sui lavori alla biblioteca Frera: due interrogazioni dalle opposizioni

I gruppi consiliari di opposizione Tradate Futura, Partecipare Sempre e Partito Democratico tornano all’attacco sulla questione dei lavori di ristrutturazione alla Biblioteca Frera, finanziati con fondi Pnrr per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro. Due interrogazioni sono state presentate al sindaco, con richiesta di inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, in programma il 14 luglio.

Cantiere di nuovo fermo: “Perché?”

La prima interrogazione, datata 13 giugno, solleva l’allarme per una nuova sospensione dei lavori. I consiglieri lamentano che, nonostante una precedente risposta del Sindaco che assicurava la ripresa del cantiere, al momento della presentazione dell’interrogazione l’area risultava “di fatto nuovamente abbandonata”.

Le opposizioni chiedono chiarimenti su quali siano i motivi di questa ulteriore interruzione, se esista un cronoprogramma realistico in grado di garantire la conclusione entro il termine vincolante di marzo 2026, e perché l’annunciato accordo con la società 2iRete Gas – per destinare un’area parcheggio alternativa in via Rismondo 14 – non sia stato ancora concretizzato.

“Preoccupante la rinuncia del progettista-direttore lavori”

Oggi i tre gruppi di opposizione hanno presentato una seconda interrogazione, stavolta per far luce sulla rinuncia all’incarico da parte dell’architetto Giorgio Pala, progettista e direttore dei lavori. Tradate Futura, Partecipare Sempre e Partito Democratico ricordano come proprio l’architetto, durante una recente seduta congiunta delle commissioni Territorio e Finanze, avesse rassicurato sulla tenuta del cronoprogramma e annunciato una variante in fase di predisposizione.

“Preoccupati per il rispetto della scadenza e per l’assenza di comunicazioni istituzionali ai consiglieri comunali”, i firmatari dell’interrogazione chiedono al Sindaco spiegazioni ufficiali: le ragioni della rinuncia dell’architetto, il piano dell’amministrazione per sostituirlo, l’ammontare delle somme già versate al professionista e i dettagli sulla variante progettuale.

Una partita da 5 milioni

Il cantiere della biblioteca Frera rappresenta uno dei più importanti progetti locali finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il termine ultimo dei lavori è fissato al 31 marzo 2026, una scadenza tassativa per non perdere il finanziamento. Proprio questo elemento rende ancora più urgente e importante – secondo le opposizioni – una gestione trasparente, efficiente e costantemente comunicata agli organi consiliari e ai cittadini.