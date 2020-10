Open Day virtuali alle scuole “Rezzara” di Busto Arsizio

Al tempo del Covid, l’Open Day sbarca online. È la proposta delle scuole “Rezzara” – primaria “Chicca Gallazzi”, secondaria di primo grado “don Carlo Costamagna”, liceo scientifico “Blaise Pascal” – che quest’anno propongono modalità nuove per far conoscere la propria offerta educativa e didattica.

I contagi stanno risalendo e le normative non permettono di organizzare tutte le consuete giornate in presenza: ecco allora che gli istituti che fanno capo alla cooperativa permettono ad alunni e genitori di “entrare” nelle classi e negli spazi scolastici grazie alla tecnologia, mediante presentazioni in streaming, colloqui online, video sulle attività quotidiane e originali laboratori.

È online già da qualche settimana un sito per ogni scuola, mediante il quale è possibile fruire dei molti contenuti caricati da dirigenti e docenti, ma anche consultare recensioni da parte di alcuni genitori e prenotare interessanti laboratori online per i futuri studenti.

Alla primaria “Chicca Gallazzi” sono iniziati persino i laboratori di cucina, origami-inglese e storytelling rivolti ai bimbi di 5 anni. Un format inedito, dal titolo “Vengo lì?”, attraverso cui gli insegnanti faranno sperimentare, seppure a distanza, un metodo didattico che è sempre esperienziale e creativo. Il liceo “Pascal” sta attualmente mettendo a punto un programma di lezioni a distanza che saranno aperte anche ai potenziali studenti. Inoltre, per poter vedere ambienti, volti ed eccellenze delle scuole in questo momento particolare, è possibile vedere dei video realizzati da videomaker professionali oppure, eccezionalmente, dagli stessi studenti per i futuri colleghi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine dei rispettivi Istituti: elementari Chicca Gallazzi, medie Don Carlo Costamagna e liceo Pascal.