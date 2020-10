Panda, Golf e Yaris sono le macchine più assicurate in Italia

La Fiat Panda terza serie è il modello che ha registrato il 7,32% del totale dei preventivi di assicurazione Rc auto richiesti sul portale SOStariffe.it . Analizzando i preventivi rilasciati negli ultimi 12 mesi sul suo portale, è stata realizzata la classifica delle auto più assicurate e delle Regioni dove la richiesta di polizze è più diffusa. (nella foto una vecchia ricevuta della polizza di Rc auto la cui esposizione un tempo era obbligatoria)

Al secondo posto c’è la Volkswagen Golf settima serie, che raggiunge il 5,88% dei preventivi calcolati per un’assicurazione furto. Fanno parte della top 5 anche la Toyota Yaris Terza serie, la Renault Clio quarta serie e la Lancia Ypsilon 3ª serie, macchine a cui corrispondono, rispettivamente, il 4,93%, il 4,86% e il 4,83% del totale dei preventivi.

La garanzia accessoria per il furto dell’auto è tra le più richieste nel caso della sottoscrizione di una polizza Rc auto. Ma i dati raccolti da SOStariffe.it fotografano una diffusione delle polizze furto che non rispecchia l’andamento dei furti di auto in Italia. In particolare, Campania, Sicilia e Puglia sono agli ultimi posti per diffusione di questa particolare garanzia accessoria. La Lombardia è prima tra le regioni italiane per diffusione dell’assicurazione furto con il 25,57% dei preventivi calcolati tramite SOStariffe.it.

IL COMPARATORE DI ASSICURAZIONI ONLINE

Per quanto riguarda l’utilizzo del comparatore di assicurazioni di SOStariffe.it nel corso dell’ultimo anno: lo strumento è stato particolarmente apprezzato durante i mesi di lockwdown da tutti quegli utenti che sono soliti rimandare certe questioni e non hanno mai tempo per valutare diversi preventivi. (Fonte Sostariffe.it)