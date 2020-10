Perché un tappetino mouse personalizzato come gadget?

Finché ci saranno i computer desktop, non potrà mancare lui: il tappetino per il mouse. Il tappetino personalizzato per il mouse è l’ultima evoluzione di un oggetto ormai entrato nelle abitudini di chiunque. Ma a quando risale la sua prima realizzazione?

Ci vollero diversi anni dall’invenzione del mouse (negli anni Sessanta), perché qualcuno pensasse al tappetino su cui appoggiarlo e farlo scorrere.

Il mouse (dall’inglese “topo”) fu presto dotato di una piccola sfera di metallo che gli permetteva di scivolare meglio, ma anche di raccogliere residui che, incastrandosi nei rulli interni, facevano saltare il puntatore continuamente. Oggi, il puntamento del mouse è ottico, ma allora l’invenzione del tappetino fu rivoluzionaria.

Il primo riferimento si trova nel 1979: col pad, allora realizzato solo in gomma e silicone, il mouse scorreva meglio, permettendo un lavoro più performante, senza rovinare tavoli e scrivanie con il continuo scorrimento della sfera in metallo.

Oggi, il tappetino resta imprescindibile, ma come tutti gli oggetti, si è evoluto nei materiali e nelle forme, diventando, oltre che utile, anche “d’arredamento”.

Il tappetino per il mouse come strumento di comunicazione

Il tappetino personalizzato per il mouse è considerato, da molte aziende, un regalo significativo per i propri clienti. Oltre alla sua indubbia utilità, può infatti essere corredato da una grafica che reca il logo e i dati della società, in modo da essere sempre presenti sulla scrivania del cliente.

Ma non solo: oltre alla grafica anche la forma è importante. Ad esempio, la sagoma di un’automobile per una concessionaria o quella di un orologio per chi si occupa di meccanica di precisione: il tappetino per il mouse diventa così uno strumento di comunicazione continua, senza che il cliente nemmeno se ne accorga.

Personalizzare il tappetino è una cosa da professionisti e sono molte le persone che si rivolgono a stampatori in grado di soddisfare le loro esigenze: non solo la classica dimensione standard 20 x 23 cm, ma qualsiasi forma e colore per abbellire la loro scrivania e dare un tocco di colore alla giornata lavorativa.

La stampa del tappetino personalizzato

Oggi, il tappetino mouse personalizzato non è solo bello da vedere, ma anche molto resistente. Se si considera il continuo sfregamento del mouse, diventa necessario che il tappetino venga realizzato in materiali durevoli, con un’anima rigida di almeno 0,5 mm e una superficie antigraffio, che ne ottimizzi la velocità e la precisione e lo renda adatto non solo al lavoro, ma anche al gaming.

Anche la stampa viene condotta con criteri molto precisi che rendono la resa altissima: in quadricromia o a PANTONE®, i risultati sono davvero straordinari.

Grazie alla continua evoluzione del settore, oggi un tappetino per il mouse non è più solo un oggetto utile per lavorare meglio, ma un compagno colorato e divertente per le lunghe ore trascorse al computer.