Perde l’orientamento sul Grignone, ritrovato dal soccorso alpino un uomo di Castellanza

Quattro interventi in meno di ventiquattr’ore per la XIX Delegazione Lariana Cnsas. (foto di repertorio)

Ieri sera – domenica 18 ottobre – i tecnici sono stati allertati per la ricerca di un uomo di 47 anni di Castellanza che si è perso mentre scendeva dal Grignone, nel territorio del comune di Mandello del Lario.

Insieme con Guardia di finanza e Vigili del fuoco, le squadre del Soccorso alpino di Lecco e Valsassina lo hanno cercato per diverse ore, anche di notte. Stamattina lo hanno ritrovato, disorientato ma illeso.

Mentre erano impegnati nella ricerca, ieri sera intorno alle 19:00 è arrivato un altro allertamento, per una cordata bloccata in Grignetta, sulla Segantini. Sono stati raggiunti e portati a valle. Altri due interventi stamattina, per una donna di 56 anni a Monte Marenzo, che si era fatta male a una caviglia, poi raggiunta, messa in sicurezza e portata in ospedale, e per un’altra donna caduta con i roller sulla pista ciclabile, vicino al centro operativo del Bione. Una giornata particolarmente intensa, cominciata ieri e terminata solo nel pomeriggio di oggi con il rientro delle squadre: sono momenti che, sebbene impegnativi e portati avanti in condizioni complesse, sostengono i nostri soccorritori grazie al fatto che si sono conclusi tutti in modo positivo, facendo dimenticare i sacrifici e la stanchezza.