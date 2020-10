Pianificare un viaggio negli Stati Uniti può renderci felici

Portiamo buone notizie ai giramondo: secondo i ricercatori, pianificare un’avventura potrebbe giovare alla salute mentale. Anche se non sei sicuro di quando sarà possibile farlo.

Pianificare un viaggio può portare felicità

Alcuni psicologi promuovono i benefici mentali di viaggiare in un posto nuovo. Un sondaggio del 2013 fatto su 485 adulti negli Stati Uniti ha associato i viaggi a una maggiore empatia, attenzione, energia e concentrazione. Un’altra ricerca suggerisce che l’atto di adattarsi a culture differenti può anche favorire la creatività. Ma cosa succede quando si pianifica un viaggio? Possiamo migliorare la nostra salute mentale ancor prima di uscire di casa? Può il viaggiare in un paese specifico, come gli Stati Uniti, creare una sensazione positiva?

Pianificare e prefissarsi un viaggio può essere divertente quasi quanto il viaggio stesso, e ci sono ricerche a sostegno di questa teoria . Uno studio della Cornell University del 2014 ha approfondito il come il prefissarsi un’esperienza (quale un viaggio) possa aumentare sostanzialmente la felicità di una persona, molto più del programmare l’acquisto di beni materiali.

Tra le molte sfide della pandemia: le misure di quarantena riducono notevolmente la nostra capacità di creare nuove esperienze e connettersi con altre persone. E desideriamo queste connessioni e i loro benefici sociali più che mai.

Anche se potremmo non essere fisicamente vicini l’uno all’altro come al solito, possiamo comunque interagire socialmente attraverso chat vocali e video. Ma hai ancora bisogno di qualcosa di cui parlare e i piani per il futuro possono servire come punti di discussione perfetti per migliorare le relazioni sociali.

Il coautore dello studio della Cornell University, Matthew Killingsworth, ora ricercatore principale presso la Wharton School dell’Università della Pennsylvania, afferma che la pianificazione del viaggio favorisce l’avere una visione ottimistica. “In quanto esseri umani, trascorriamo gran parte della nostra vita mentale vivendo nel futuro e la nostra visione del futuro può essere fonte di gioia se sappiamo che stanno arrivando cose buone e viaggiare è qualcosa di particolarmente buono che dobbiamo aspettarci”.

Uno dei motivi per cui Killingsworth pensa che pianificare un viaggio possa essere un’esperienza così positiva è perché i viaggi sono temporanei. “Poiché sappiamo che un viaggio ha un inizio e una fine definita, la nostra mente tende ad assaporarlo, anche prima che inizi”, dice.

C’è un altro motivo per cui la pianificazione del viaggio può portare felicità: spesso sappiamo abbastanza su un viaggio per immaginarlo e aspettarlo, ma ci sono anche abbastanza novità e incertezze per mantenere la nostra mente interessata.

Alimenta la tua fantasia con un viaggio negli Stati Uniti

Chi non si è visto camminare per le strade di Manhattan? O giocare d’azzardo in un casinò di Las Vegas? Chi non ha mai sognato di incontrare una star a Hollywood? O assistere a una partita di baseball o di calcio con i tifosi nord americani?

Inoltre, c’è un ulteriore vantaggio per i cittadini italiani e cioè che non hanno bisogno di ottenere un visto, ma solo di ottenere un’autorizzazione ESTA, per accedere al territorio nordamericano.

Per affrontare i prossimi mesi, possiamo lasciar volare la nostra immaginazione e sognare pianificando un magnifico viaggio negli Stati Uniti d’America. Sicuramente l’intero processo ci riempirà di aspettativa e felicità.