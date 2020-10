Poliseno: “Attenti alle raccolte abusive”

Il sindaco di Cassano Magnago, Nicola Poliseno, mette in guardia i suoi cittadini su nuovi cartelli ricomparsi in molte vie della città.

«Informo tutta la cittadinanza che questa raccolta non è stata autorizzata, nessuna richiesta preliminare è pervenuta in Comune e pertanto e’ da considerarsi raccolta abusiva – spiega il sindaco – Prestate molta attenzione a chi effettua questo tipo di attività che neppure si presenta, non specifica sui volantini le finalità della raccolta e si muove sempre nell’ombra».

Per smaltire per smaltire abiti e scarpe usate i cassanesi non devono fare altro che recarsi presso l’EcoCentro che ha appositi contenitori per la raccolta;: il comune, intanto, vigilerà e sanzionerà tale tipo di raccolta.