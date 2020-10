Protesta a Gallarate contro il coprifuoco

Serata di protesta ieri a Gallarate, intorno alle 22.30 nel cuore della città in Piazza Libertà un gruppo di ragazzi ha manifestato contro le Forze dell’Ordine impegnate a far rispettare le regole del coprifuoco emesse dall’ordinanza Regionale. Insulti e cori senza mascherina né distanza di sicurezza. Fonte del video: pagina Facebook Sei di Gallarate se (nella foto, un frammento del video).

Immediato il commento del Sindaco Andrea Cassani che su un lungo post su Instagram condanna l’accaduto:

«Questa sera alle 22:45 una cinquantina di ragazzi e ragazze (che evidentemente non hanno una famiglia che si interroga su dove siano i propri figli) ha inscenato una protesta contro il lockdown insultando le Forze di Polizia. Ora, premesso che siamo in tanti a non condividere le misure che ledono la libertà personale, organizzare pagliacciate vergognose (che prendono spunto dalle proteste di Napoli) non è evidentemente la cosa più intelligente che si possa fare per far valere i propri diritti. Tuttavia quello che fa indignare maggiormente, oltre alla strafottenza e all’ignoranza di questi baby-manifestanti, è che questi protestavano non con uno scopo preciso ma solo per far casino! Tra loro non ho visto imprenditori preoccupati perché rischiano di non rialzare più le serrande, non ho nemmeno visto operai che rischiano di finire disoccupati… Ho visto solo qualche giovane con in mano un cartello con scritto “legalize it” (ovvero legalizza la marijuana) e un po’ di slogan scopiazzati dai corteo di Napoli e di Milano. Uno spettacolo vergognoso di ragazzi tra i 17 e i 20 anni che più che diritti avrebbero bisogno di educazione. Gallarate sta dalla parte delle Forze dell’Ordine, senza se e senza ma».