Quattro tende per i tamponi drive through

Volontari della Protezione civile ANA e della Provincia di Varese hanno appena finito di montare, nel parcheggio della sede Operativa Provinciale, le 4 tende per i tamponi drive through e la tenda per la registrazione degli utenti.

Venerdì, dopo la richiesta di disponibilità ricevuta da ATS Insubria, con l’assessore Foroni delegato Regionale alla Protezione Civile si è verificata la fattibilità di questa richiesta.

«Sabato mattina, dopo una videoconferenza – spiega Alberto Barcaro, consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile – abbiamo ricevuto il via ufficiale all’allestimento di tutte le strutture che serviranno ad ospitare il personale sanitario che effettuerà i tamponi. Tutta la pianificazione è avvenuta sabato pomeriggio fino a notte inoltrata, abbiamo trovato i volontari ed il materiale coinvolgendo Colonna Mobile Regionale. Oggi le tende sono state montate, ci auguriamo che domani tutto ciò che concerne l’impiantistica elettrica venga sistemato. A quel punto il “polo delle emergenze” delle Fontanelle è pronto ad accogliere i cittadini che necessitano di questi esami.

Anche questa volta, posso “con orgoglio” dire che abbiamo risposto alle problematiche del territorio con i fatti. ATS ha percepito delle criticità e noi abbiamo dato la soluzione condividendo il percorso tra Istituzioni e con il dott. Gutierrez e il dott. Magrini.

Il Polo Emergenze della Protezione Civile, in questi mesi ha dimostrato la sua fondamentale importanza per la popolazione. Ci siamo occupati dello smistamento di DPI per la popolazione, per i medici di medicina generale, per ATS, abbiamo distribuito liquidi disinfettanti, ci siamo occupati del cambio medici nelle strutture ospedaliere, abbiamo supportato i Sindaci anche nelle emergenze atmosferiche oltre che per questa emergenza sanitaria. Il settore provinciale ha sempre dato risposte concrete, cercando sempre di valorizzare il valore umano dei Volontari».