Devi acquistare una nuova borsa ma non sai quale modello valorizza al meglio il tuo fisico? In questo articolo vediamo come scegliere la borsa perfetta.

Numerose sono le borse in commercio; è possibile scegliere borse dalle grandi o piccole dimensioni, borse colorate oppure monocolore e borse a prezzo di outlet oppure da cerimonia.

Come fare però a capire quale sia quella giusta?

Di sotto una serie di linee guida da seguire per partire alla ricerca dell’accessorio giusto.

Utilizzo e stile di vita

Durante l’acquisto di una borsa nuova sono molte le cose a cui bisogna pensare. È molto facile, del resto, lasciarsi tentare dalle vetrine scintillanti delle più esclusive boutique di moda. Nel caso di una borsa, però, la spesa da affrontare può essere importante: è per questo che prima di tirare fuori il portafogli occorre fare le dovute valutazioni. La prima cosa a cui consigliamo di badare è l’utilizzo a cui l’accessorio dovrà rispondere: prima di buttarvi a capofitto in un acquisto folle chiedetevi quando e come potreste indossare l’articolo. Nel caso di una borsa, ad esempio, potrebbe essere utile chiedersi: quella di cui ho bisogno è una borsa da giorno o da sera? Importante potrebbe essere anche fare riferimento al proprio stile di vita. Se siete donne in carriera in continuo movimento allora una shopper potrebbe fare al caso vostro. Se invece siete delle vere “fashioniste” forse potrebbe essere il caso di dare priorità allo stile.

Praticità nell’utilizzo

Durante l’acquisto di una borsa non andrebbe mai presa in considerazione solo l’estetica. Sebbene ad ogni accessorio venga richiesta una certa attenzione allo stile, nel caso di una borsa quel che proprio non può mancare è la praticità nell’utilizzo. Oltre alla personalità del modello scelto, è bene badare anche al fattore comodità. Un’idea, ad esempio, potrebbe essere quella di controllare che abbia scompartimenti all’interno o che i manici siano robusti e comodi da portare.

Dimensioni della borsa

La comodità spesso risiede nelle dimensioni. Il più delle volte si tende a credere che una borsa più grande sia anche più comoda e in effetti lo è. Non sempre, tuttavia, è così. Esistono infatti borse molto piccole ma ben strutturate, capaci di rivelarsi comode e capienti allo stesso tempo.

Le dimensioni della borsa vengono anche ricondotte ad un’urgenza di stile: a volte è la moda a dettare legge in fatto di modelli, altre il dress code. Una borsa per il tempo libero può essere pertanto piccola, mentre una da ufficio ha esigenze di capienza molto rigide.

In base al materiale

Anche la tipologia di materiale può avere peso sulla scelta. Tante sono le stoffe e gli elementi tra cui poter scegliere, dal denim al cotone, dal cuoio al velluto. Il materiale spesso viene scelto in base alle mode del momento o al proprio stile personale.

Corporatura

Le borse rientrano nella categoria degli accessori e in quanto tali possono essere selezionate al meglio tenendo conto della propria corporatura. Una borsa dalla struttura troppo ampia potrebbe non valorizzare le donne più minute. Al contrario quelle più alte o corpulente potrebbero ricavare vantaggio da una borsa molto ampia. Il modello pochette, invece, valorizza i corpi esili, che possono ritrovare nell’accessorio un modo per culminare i look più eleganti.

No alle borse fake

Per concludere vi invitiamo ad evitare le borse taroccate. La contraffazione non giova a nessuno, neanche a chi se ne serve. Molto meglio acquistare una borsa meno costosa ma originale, che indossare un modello fake, dalle cuciture irregolari o dai tessuti scadenti.

Se una borsa risulta troppo costosa è possibile ricercarne una uguale sui siti di noleggio o di acquisto di seconda mano.