Schiuma, alghe o rifiuti nel Lago? Una App per le segnalazioni dei cittadini

A segnalarla, con un messaggio rivolto alla cittadinanza, il Sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino, Presidente dell’Autorità di Bacino dei Laghi Ceresio, Ghirla e Piano, che invita a scaricarla. L’applicazione si può trovare su Google Play.

“SIMILE – Monitoraggio Laghi” è un’applicazione sviluppata dal Politecnico di Milano con il supporto del Water Research Institute del CNR (IRSA) e di Arpa Lombardia all’interno delle attività di Citizen Science del progetto Interreg SIMILE (Sistema di monitoraggio integrato per la conoscenza, tutela e valorizzazione dei laghi subalpini e dei loro ecosistemi). Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare la qualità dell’acqua dei laghi attraverso un monitoraggio integrato e la sensibilizzazione dei loro frequentatori.

Cosa è possibile fare attraverso questa applicazione viene ben spiegato sulla pagina dello store:

“CONOSCI IL TUO LAGO – Visualizza i contenuti presenti vicino alla tua posizione sulla mappa interattiva e accedi ai dati raccolti da chi si prende cura del lago e dagli altri utenti in modo facile e veloce. Imparare a conoscere meglio l’ambiente del lago e gli organismi che lo abitano attraverso un glossario.

OSSERVA – Hai notato qualcosa di strano, di insolito o di curioso? Condividilo! Scatta una fotografia e aggiungi le informazioni che ritieni importanti per identificare ciò che hai osservato. Potrai indicare la presenza di alghe (fitoplancton), schiume, chiazze oleose, rifiuti, cattivi odori, scarichi attivi e aspetti legati alla fauna. Migliora la tua conoscenza ad ogni osservazione grazie alle immagini di supporto e ai testi esplicativi associati a ciascuna voce.

MISURA – Stai facendo una gita in barca o un giro in canoa e vuoi aiutare l’ambiente? Alcuni dei parametri dell’acqua (Trasparenza, Temperatura, pH) sono misurabili in pochissimo tempo e senza bisogno di strumenti complicati o una preparazione specifica. Effettuando delle misurazioni di alcuni parametri dell’acqua potrai aiutare a migliorare il monitoraggio integrando i risultati di satelliti e sensori.

SCENDI IN CAMPO – Rimani aggiornato sulle iniziative in programma sul tuo territorio riguardanti le tematiche ambientali di tutela del lago. Potrai partecipare o assistere a eventi di clean-up, campagne di misurazione, seminari, corsi di formazione e molto altro.”

Un modo pratico per aiutare gli enti preposti a prendersi cura dei nostri laghi.