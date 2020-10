Shopping online e codici sconto: due fenomeni in ascesa strettamente connessi

In questi mesi, sia l’economia italiana che quella degli altri Paesi devono fare i conti con una situazione di crisi evidente, un periodo buio di cui è quasi superfluo specificare le ragioni. Tuttavia, c’è un ambito particolare che non solo non sta risentendo di questo momento critico, ma addirittura è in crescita esponenziale, almeno per alcune categorie merceologiche: stiamo parlando, ovviamente, del commercio elettronico. La conferma arriva da una ricerca effettuata da Promocodex International Srl, società che è specializzata nello studio di statistiche incentrate sugli acquisti online e che si occupa di codici promozionali. Come emerge dall’indagine di questa società, il lockdown che si è reso necessario per effetto del coronavirus ha reso indispensabile una vera e propria rivoluzione delle abitudini dei consumatori, in Italia ma non solo, che sono stati spesso costretti a ricorrere al web per fare shopping.

Il successo della spesa online

La tendenza che è maturata nel corso degli anni più recenti ha messo in mostra una crescita evidente delle transazioni relative al commercio elettronico nel nostro Paese: un fenomeno che, come si poteva facilmente prevedere, ha innescato come conseguenza un calo del fatturato dei negozi tradizionali. I numeri dei più importanti canali statistici nazionali suggeriscono un rialzo nel settore degli alimentari di più dell’80%, ed è di circa il 25% l’aumento medio degli acquisti di numerosi siti di e-commerce.

Perché si preferisce lo shopping online

Insomma, il settore degli acquisti su Internet non pare essere stato colpito in negativo dal forte stato di emergenza che si è creato per gli effetti della diffusione della pandemia da coronavirus; al contrario, sembra addirittura in crescita. Non è difficile intuirne il motivo: se si è obbligati a rimanere in casa si finisce per comprare di più su Internet, non avendo la possibilità di recarsi fisicamente in un negozio o di entrare in un centro commerciale. C’è poi un altro vantaggio che merita di essere preso in considerazione quando si parla di ordini effettuati attraverso la Rete: al di là della comodità che caratterizza lo shopping online e degli elevati standard di sicurezza che ormai questa pratica ha raggiunto, si vanno diffondendo con insistenza sempre maggiore i codici sconto.

Che cosa sono i codici sconto

Si parla di codici sconto per indicare dei voucher promozionali che permettono di ottenere in pochi clic riduzioni di prezzo più o meno consistenti a seconda dei casi. Questi codici non sono altro che stringhe di lettere che i consumatori possono trovare o direttamente negli e-commerce in cui effettuano gli acquisti o su siti appositi che forniscono i coupon promozionali. Uno dei portali specializzati più affidabili da questo punto di vista è codicisconto.com , che mette a disposizione un vasto assortimento di opportunità per risparmiare.

Come risparmiare con i codici promozionali

Gli italiani, insomma, sembrano apprezzare in modo significativo tutti i vantaggi che derivano dal commercio elettronico, specialmente in un momento come quello attuale in cui la crisi economica obbliga a mettersi in cerca di prodotti dai prezzi ridotti, magari anche con i servizi di comparazione. Se a questo dettaglio si aggiunge la comodità di ricevere la merce a casa, senza che si sia costretti a passare da un negozio all’altro, si può ben capire perché gli e-commerce siano protagonisti di una forte ascesa. Ed è in tale ambito che i codici promozionali si rivelano dei veri e propri alleati di chi vuole risparmiare: per usarli è sufficiente digitarli (o copiarli e incollarli) all’interno dell’apposita casella che viene mostrata nel corso della transazione online prima di procedere al pagamento.

Tante promozioni differenti

I coupon sconto classici sono voucher che possono essere distribuiti non solo tramite i siti specializzati nei codici sconto, ma anche attraverso le newsletter. In questo caso, ci si iscrive prestando il proprio consenso a ricevere promozioni che, nella maggior parte dei casi, sono studiate su misura grazie alla profilazione dei dati. Come detto, poi, spesso i codici sono presentati direttamente nell’home page dell’e-commerce. A volte il coupon è memorizzato, mentre ci sono circostante in cui i prodotti sono scontati alla fonte.

Come si ottiene lo sconto

La riduzione del prezzo di un prodotto, o di un ordine intero, è solo una delle opzioni a disposizione quando si parla di codici sconto. Infatti, ci sono coupon che permettono di usufruire della spedizione gratuita (sempre o al raggiungimento di una soglia di spesa), così che non si debbano pagare le spese di consegna. Dai saldi su specifiche categorie di prodotto alle promozioni applicate solo su alcuni articoli, sono numerose le alternative. Tra queste non deve essere dimenticato il cashback, che rappresenta una interessante e innovativa modalità di risparmio per i consumatori. Ci sono siti che, grazie a una particolare collaborazione con determinati e-commerce, mettono a disposizione dei consumatori una quota del proprio guadagno. Tale importo viene accreditato nel sito di cashback al cliente, spesso attraverso Revolut, Paypal o altri portafogli elettronici.