Spaccio in piazza Repubblica a Varese, arrestata una donna

Nell’ambito dei controlli da parte della polizia in Piazza Repubblica a Varese, gli agenti hanno colto una donna mentre cedeva una modica quantità di droga a un cittadino di origine sudamericana.

Residente a Milano di 39 anni, da tempo era tenuta sotto controllo perché ritenuta spacciatrice di marjuana e hascisc.

Una pattuglia dei Poliziotti di Quartiere ha immediatamente controllato l’acquirente che ha subito consegnato agli agenti la dose di hascisc appena acquistata. È stato segnalato alla competente Autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione operata sulla donna ha permesso, invece, di rinvenire la somma di 150 euro in banconote di piccolo taglio corrispondente, verosimilmente, al provento dell’attività di spaccio fino a quel momento compiuta e per lei sono scattate le manette per il reato di cessione di sostanze stupefacenti.

La donna arrestata è nota agli operatori in quanto legata sentimentalmente a un cittadino nigeriano di 21 anni, M.F., regolare con permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche lui dedito allo spaccio di stupefacenti. Il giovane, nell’ultimo mese, è stato arrestato dalle volanti per resistenza a pubblico ufficiale. Il 9 ottobre scorso, dopo la scarcerazione e la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mai ottemperato, è stato raggiunto da un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dalla Corte di Appello di Firenze per i reati di resistenza, lesione e rapina avvenuti in quella città nell’ottobre del 2019, che lo ha condotto presso la casa circondariale di Varese.