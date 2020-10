Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora

Ed ecco arrivato il giorno in cui si dice “si dorme un’ora in più”. Infatti, le lancette dell’orologio devono essere spostate indietro di un’ora alle 3 della notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Ormai gli automatismi degli smartphone e pc ci permettono di “dormire sonni tranquilli”, ma noi ve lo anticipiamo affinché il ritorno all’ora solare non vi colga di sorpresa.

L’ora solare resterà in vigore fino al domenica 28 marzo 2021: potrebbe trattarsi dell’ultima volta, dal momento che il prossimo anno l’Italia dovrà decidere se conservare l’ora solare o adottare quella legale per tutto l’anno.