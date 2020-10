Torna Parolario: nell’anno del Covid la rassegna letteraria di Como è dedicata al coraggio

E’ stata presentata questa mattina l’edizione 2020 di Parolario si terrà dal 23 ottobre al 1° novembre a Como, con appuntamenti quotidiani a Cernobbio e alcuni anche a Brunate.

Il tema della 20esima edizione di Parolario è il coraggio: “Voci e libri per riflettere sul coraggio delle idee, il coraggio civile, il coraggio della vulnerabilità, delle imprese creative, oltre a quello di sostenere, coraggiosamente, le eterne seccature di ogni giorno – spiegano gli organizzatori – Un invito dunque al coraggio, e al piacere, nell’affrontare l’avventura delle parole e delle idee. Un’avventura che, da sempre, offre una parte del coraggio che ci serve per attraversare le inevitabili sfide che ci attendono senza essere né avventati, né timorosi; ma coraggiosi, appunto».

La novità di quest’anno è la collaborazione e la presenza nelle sale di Villa Olmo dei librai e dei piccoli

editori della storica Fiera del Libro, giunta alla 68esima edizione, che si svolgerà a Villa Olmo in contemporanea a Parolario.

La sede principale del festival sarà proprio Villa Olmo a Como (nella foto) , con il suo parco affacciato sul lago, affiancata da Villa Bernasconi a Cernobbio, gioiello italiano di Art Nouveau, la Biblioteca di Brunate e il Teatro Sociale.

Il numero degli incontri è stato ridotto rispetto al passato per garantire la sicurezza del pubblico e degli organizzatori, ma senza venire meno alla consueta qualità delle proposte.

Per rispettare le normative anti-Covid, il numero degli spettatori in presenza sarà ridotto rispetto al solito e la prenotazione per partecipare agli incontri sarà obbligatoria attraverso un apposito link pubblicato sul sito, ma gli incontri verranno trasmessi anche in streaming sulla pagina Facebook @Parolario.

Qui il programma dell’edizione 2020 di Parolario