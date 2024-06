Vigile del fuoco ferito a Cernobbio, trasferito in ospedale a Varese

Un vigile del fuoco del Comando di Como è rimasto ferito in modo serio durante un intervento a Cernobbio, sul lago di Como: è stato trasferito dall’elisoccorso all’ospedale di Varese.

Il pompiere era impegnato in un intervento di taglio piante pericolanti, a seguito dell’ultima ondata di maltempo: per cause da chiarire, poco dopo le 15 è precipitato al suolo.

Immediatamente è stato soccorso dagli altri colleghi presenti, che hanno prontamente richiesto l’intervento del personale sanitario.

Il vigile del fuoco, 47 anni, ha riportato un trauma al torace e schiena: è stato stabilizzato sul posto, successivamente è stato trasferito in elisoccorso (in codice rosso) all’ospedale di Varese.

Il precedente in Valganna pochi giorni fa

Gli interventi di taglio pianta sono frequenti dopo le ondate di maltempo, sono interventi ordinari ma non per questo privi di pericoli: solo pochi giorni fa due vigili del fuoco erano rimasti feriti in Valganna.

L’intervento di taglio piante a Cernobbio toccava la via Monte Grappa, che è stata chiusa al traffico per la messa in sicurezza fin dal mattino di oggi, mercoledì 12 giugno.