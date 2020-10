Sono tutti guariti i pazienti Covid di Albizzate

Un annuncio gioioso quello dato dal sindaco di Albizzate nel weekend: “Anche gli ultimi nostri concittadini con Covid-19 sono guariti”. Il paese torna dunque privo di casi positivi e questo è un sollievo per tutti anche se, lo dice anche il sindaco, “Non va abbassata la guardia”.

La scorsa settimana in provincia di Varese, ma anche in Lombardia e su gran parte del territorio nazionale, si è assistito ad un significativo aumento del numero dei contagi. Si tratta di una situazione che non ha ancora portato serie conseguenze nel numero di ricoveri delle strutture ospedaliere ma da prendere come serio monito di attenzione.