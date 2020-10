Un brindisi per Luciano, 90 anni ed ex capogruppo delle Penne Nere

Quella di ieri – giovedì 10 ottobre – è stata una giornata speciale per la comunità di Gemonio e in particolare per il locale e molto attivo Gruppo Alpini. Nella sede che si trova all’interno del palazzo municipale è stato infatti festeggiato Luciano Orgia, ex capogruppo delle Penne Nere locali che ha tagliato il traguardo dei 90 anni.

Per Luciano, accompagnato dalla moglie, una torta dedicata con la cifra del compleanno e un pomeriggio di festa all’interno della sede del gruppo che ha diretto per alcuni anni tra il 1977 e il 1980. Classe 1930, il signor Orgia è iscritto alla sezione degli Alpini di Gemonio fin dal 1954 e nella circostanza ha ricevuto un attestato incorniciato dagli altri soci, di cui è il decano.

A festeggiare l’alpino novantenne anche l‘amministrazione comunale e la parrocchia: alla cerimonia hanno infatti partecipato l’assessore Paola Lopez – che si occupa dei rapporti con le associazioni – il consigliere Luca Distaso e don Silvio Bernasconi, da oltre un decennio parroco di Gemonio.